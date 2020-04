La casa di carta, arriva il primo libro ufficiale

ROMA, 08 APR - Arriva in Italia ''L'enigma del Professore', il primo libro ufficiale de 'La casa di carta', la serie di punta del palinsesto Netflix. Lo pubblica Magazzini Salani e sarà prenotabile su tutti gli store online e disponibile a partire dal 14 maggio. Il professore e la sua banda hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo e Magazzini Salani ha raggiunto un accordo in esclusiva per la pubblicazione dei libri del franchise in Italia. Il volume è sviluppato come un libro interattivo, in cui il lettore dovrà mettere alla prova il proprio intuito e la propria intelligenza per continuare nella storia. Mentre è appena stata rilasciata in streaming la quarta stagione della serie. La storia parte dai ricordi di giovinezza del Professore, Sergio Marquina, e porta in primo piano il suo amico Jero Lamarca. Che ruolo ha avuto questo enigmatico figuro nella progettazione del colpo del secolo? Che influenza ha esercitato sul contorto labirinto che è la mente del professore? Il lettore lo scoprirà seguendo una vera e propria "caccia al tesoro" costruita da Marquina a colpi di enigmi e rompicapi che potrebbero condurre Jero al riscatto della sua intera vita. Il Professore, prima di ideare la più grande rapina che il mondo ricordi, passò buona parte della sua infanzia e adolescenza all'ospedale San Juan de Dios di San Sebastián, dove instaurò un'amicizia stretta e sincera con Lamarca, compagno di detenzione in un ambiente tutt'altro che felice. (ANSA).