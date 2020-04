Tribune stampa saranno per i senatori

ROMA, 8 APR - Le tribune della stampa nell'Aula del Senato non saranno accessibili, da oggi e per un periodo da definire, a giornalisti, fotografi e cameramen: saranno usate dai senatori per garantire il distanziamento partecipando a sedute e votazioni nel rispetto della Costituzione e del regolamento. E' la prima volta che agli operatori dell'informazione viene precluso l'accesso alle tribune per seguire i lavori d'Aula, la cui pubblicità è comunque assicurata dalla trasmissione in diretta sul canale televisivo e sul sito internet del Senato, oltre che dai resoconti.