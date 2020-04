Coronavirus: lombardo guarisce in Puglia

BARI, 08 APR - Il primo paziente affetto da Covid arrivato da Bergamo in Puglia e ricoverato al Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) è guarito. Lo comunica l'ospedale ecclesiastico barese. Era arrivato la notte del 20 marzo scorso a bordo di un aereo della Brigata Aerea di Pisa con una barella ad alto biocontenimento. L'uomo, 56 anni, era stato ricoverato con una insufficienza respiratoria severa, a seguito della richiesta dell'Azienda ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. "La guarigione oggi del primo paziente Covid che la Puglia ha accolto dalla Lombardia rende davvero speciale questa giornata - dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano - è una gioia sapere che quest'uomo, arrivato in Puglia in condizioni assai critiche, farà presto ritorno a casa sano e salvo appena finita la fase riabilitativa, grazie alla competenza e alla professionalità degli operatori sanitari del Miulli".