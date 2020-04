Pd, con dl aprile cig e bonus autonomi

ROMA, 7 APR - Il decreto di aprile "amplierà, prolungherà e rafforzerà le misure di protezione per i lavoratori e i cittadini varate a marzo; le prolungherà, fino all'estate, dalla Cassa integrazione per tutti i dipendenti, al contributo per gli autonomi, al reddito universale di emergenza; le rafforzerà, in particolare per quel che riguarda i lavoratori autonomi, prevedendo un contributo più sostanzioso e graduato in base alla condizione economica e familiare". Lo annuncia in una nota il responsabile Economia del Pd Emanuele Felice