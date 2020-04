TechForCare a sostegno emergenza

ROMA, 7 APR - Uno spazio comune, una vera coalizione per mettere in contatto la capacità di innovare delle community di esperti nelle nuove tecnologie con le necessità stringenti di medici, infermieri e di tutti gli operatori impegnati nell'emergenza. Ecco l'essenza di TechForCare (https://techforcare.com), una piattaforma open source, nata su iniziativa di I-Rim, l'Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti che riunisce la ricerca accademica più visionaria e l'industria più aperta alle tecnologie avanzate e Maker Faire Rome- The European Edition punto di incontro della community dei makers e degli innovatori in generale. Negli ultimi giorni sono emerse molte soluzioni, creative e inaspettate, per aiutare chi si trova, in prima linea, a fronteggiare una situazione difficilmente immaginabile. Il movimento maker, il mondo accademico, i centri di ricerca hanno reagito con cuore, idee e tecnologie. Ora serve organizzare, coordinare e condividere progetti. Questo l'obiettivo della piattaforma.