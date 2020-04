E.Letta, Italia si gioca osso del collo

ROMA, 7 APR - "L'Italia questa volta si gioca l'osso del collo" ma anche per l'Europa "può essere l'inizio della fine", se non trova oggi all'Europgruppo un "compromesso accettabile". Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta, nella lezione inaugurale della Scuola di politiche, diretta da Marco Melloni, in cui ha rilanciato l'idea di un Bond garantito dai soldi del Mes.