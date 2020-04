Da Icam 15mila uova Pasqua a ospedali

MILANO, 07 APR - Icam, produttore di cioccolato lecchese, ha deciso di regalare 15 mila uova di Pasqua a strutture ospedaliere, case d'accoglienza e ad alcune squadre di calcio di serie A con cui collabora perché si incarichino loro della distribuzione a strutture che supportano le famiglie in difficoltà a livello locale . Le squadre coinvolte sono AS Roma, UC Sampdoria, ACF Fiorentina, Genoa CFC e Torino FC, mentre sono una ventina gli ospedali di tutta Italia coinvolti, incluso lo Spallanzani, e l'ospedale Maggiore di Lecco a cui l'azienda ha anche fatto una donazione in denaro e in dispositivi di sicurezza. (ANSA).