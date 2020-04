Raggi, controlli intensificati Pasqua

ROMA, 07 APR - "Controlli intensificati" per la Pasqua a Roma da parte della polizia locale nel caso qualcuno "volesse fare la scampagnata". Li ha annunciati a Omnibus questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Fino a oggi i romani si sono comportati bene - ha detto - siamo orgogliosi dei sacrifici che abbiamo fatto. Abbiamo luoghi della città con un abbattimento del traffico oltre il 90 per cento, e questo significa tanto. Dobbiamo continuare a tenere, non possiamo abbassare la guardia ma mantenere questa condotta che c'è stata imposta. Dal nostro punto di vista la nostra polizia locale continuerà i controlli". Raggi ha poi spiegato che, dato il grande numero di controlli effettuato dai vigili, in collaborazione con polizia e carabinieri, non si è ritenuto necessario l'intervento dell'esercito.