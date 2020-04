25 aprile, piazza virtuale per 75esimo Liberazione

TORINO, 07 APR - Una grande raccolta fondi per garantire un tetto e un pasto ai più bisognosi e un evento virtuale - #iorestolibero - per celebrare tutti insieme la Liberazione. E' il 25 aprile all'epoca del coronavirus lanciato da Carlo Petrini, che ha raccolto attorno a questa iniziativa 1.500 tra artisti, intellettuali, sportivi, uomini di chiesa e laici, movimenti, associazioni, sindacati. "Non si può far passare una data così importante senza qualcosa di coinvolgente", spiega Petrini. (ANSA).