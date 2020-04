Bocelli, credo nella forza di pregare insieme

ROMA, 07 APR - "Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere 'Sì' all'invito della città e del Duomo di Milano", così Andrea Bocelli risponde alla città di Milano per il concerto di Pasqua in Duomo. "Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno ora - aggiunge il tenore, che sarà accompagnato da Emanuele Vianelli, organista della Cattedrale -. Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d'Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l'Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo - ne sono certo - un modello vincente, motore d'un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita". Il concerto, senza pubblico, sarà trasmesso dalle 19 di domenica 12 aprile, in streaming mondiale sul canale YouTube del tenore. (ANSA).