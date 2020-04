Tajani, solidarietà o Ue sarà travolta

ROMA, 6 APR - "L'Europa inizialmente non si è comportata bene. Noi abbiamo lavorato tantissimo come delegazione di Forza Italia per ottenere più liquidità, questo è quello che conta. La nostra priorità è quella di mettere contanti sul mercato, serve mettere i soldi a disposizione delle imprese e dei cittadini che sono in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro e sono in condizioni di indigenza. Questo va fatto a livello europeo, nazionale e locale, è l'unica strategia possibile per superare un momento di difficoltà". Così a Uno Mattina su Rai Uno, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani "Ci auguriamo che l'Europa abbia un atteggiamento amico e prenda delle decisioni che aiutino gli stati europei a difendersi da un nemico invisibile come il coronavirus. Vogliamo che ci siano prestiti e investimenti senza condizionalità. Siamo ad un bivio, o l'Europa sceglie di essere solidale o rischia di essere travolta dal coronavirus".