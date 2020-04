Raddoppiate persone multate a Genova

GENOVA, 6 APR - Record di persone multate per violazione del decreto del presidente del Consiglio per fronteggiare il Coronavirus in questo primo fine settimana di aprile a Genova con 607 persone trovate in strada senza motivo. Ieri sono state 245 le persone sanzionate, sabato 189 e venerdì 173 su un totale di quasi 9000 mila persone controllate. Le sanzioni sono raddoppiate rispetto al fine settimana precedente quando finirono nei guai 367 persone. Tante le scuse accampate da trasgressori sorpresi dalla polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ma tanti ormai hanno anche smesso di dare una giustificazione.