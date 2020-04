Mattarella, vicino a aquilani

ROMA, 6 APR - "Nel giorno dell'anniversario desidero rinnovare i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutti gli aquilani, a quanti nei paesi e nei borghi limitrofi hanno condiviso sia quei momenti tragici sia gli affanni della ripartenza, ai nostri concittadini di numerosi altri territori del Centro Italia che, nel breve volgere di pochi anni, si sono trovati a vivere drammi analoghi e ora sono impegnati, come a L'Aquila, per restituire a se stessi e all'Italia la pienezza della vita sociale". Così Mattarella in un messaggio al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, affermando che "la ricostruzione resta una priorità".