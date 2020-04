Azzolina, al lavoro su distanziamento

ROMA, 5 APR - "E' previsto un piano per riprendere ad andare a scuola ma con un maggiore distanziamento se si proponesse il problema virus anche in autunno?". "E' uno degli scenari a cui stiamo pensando". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina rispondendo ad una domanda a Che tempo che fa. "Penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari. Domani in Cdm discuteremo a un decreto e penseremo anche a questi aspetti".