Disegni bimbi per medici,"grazie angeli"

MAIOLATI SPONTINI (ANCONA), 4 APR - "Ho disegnato un angelo bianco che ha guarito un ammalato che aveva il coronavirus e il malato che è guarito è molto contento, torna a casa e non è più in quarantena". Nel disegno di Emiliano, 7 anni, un bambino esulta sulla barella: l'eroe in camice e mascherina ha appena sconfitto una folla di virus svolazzanti. A Moie di Maiolati Spontini, nelle Marche, i bambini delle classi 2A e 2C della scuola primaria dell'Ic "Carlo Urbani" ringraziano con i loro disegni gli "Angeli Bianchi" che nelle corsie di ospedali e altre strutture stanno combattendo contro il Covid-19. I disegni sono in mostra nel sito "www.graziengelibianchi.it" e saranno affissi nelle corsie dell'ospedale di Jesi, intitolato al medico eroe di Castelplanio ucciso nel 2003 dall'epidemia di Sars.