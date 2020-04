Nasce Sky Tg24 - Sky a casa, prima edizione tg tutta da casa

ROMA, APR 3 - Per la prima volta Sky Tg24 trasmette in diretta un'edizione di un telegiornale generalista condotta interamente dall'anchor nella sua abitazione: nasce Sky Tg24 - Sky a casa. L'iniziativa ha preso il via venerdì 3 aprile con la conduzione di Fabio Vitale, a cui si alterneranno altri volti della testata: dalle 15.30 per un'ora ogni giorno un'edizione classica del tg, con i titoli, tutti i servizi, i collegamenti e gli ospiti. Dalle 16 spazio anche all'approfondimento della pandemia a livello internazionale, con il racconto dei corrispondenti di Sky Tg24 da Bruxelles, Londra, New York e Tokyo. "L'informazione oggi è più che mai fondamentale e per il suo ruolo è riconosciuta tra le attività indispensabili - spiega il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis -. Noi vogliamo ulteriormente impegnarci nel fare la nostra parte, per ricordare a tutti che stare a casa è la cosa più importante. Realizzare un tg da casa di un conduttore è il punto di arrivo di un lavoro enorme e ha un grande valore simbolico: siamo, appunto, interpreti del messaggio 'io resto a casa' e ci impegniamo anche noi a farlo. Siamo anche per strada, ovviamente. Grazie alla capacità, al coraggio e alla professionalità di cronisti e inviati che da oltre un mese lavorano instancabilmente, ma poter produrre e realizzare un tg domestico è la testimonianza che con sforzi, ingegno, creatività e sacrifici, stare a casa e non stare fermi è possibile. Questa scelta è l'evoluzione di quanto abbiamo fatto nelle ultime quattro settimane. L'emergenza coronavirus ha cambiato molto il nostro modo di lavorare e ciò è stato possibile grazie al capitale umano di Sky Tg24: giornalisti, produttori e tecnici che hanno interpretato al meglio questa sfida". (ANSA).