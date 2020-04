Fico, mi preoccupa questione sociale

ROMA, 03 APR - "Sono preoccupato per la questione sociale, ma penso che nel Sud c'è una grande forza per aiutarsi reciprocamente e si stanno mettendo in campo importanti risorse per aiutare quelli che hanno bisogno. Alla fine riusciremo a supportare tutti quelli che hanno bisogno e sono in difficoltà". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ad Agorà. Parlando della situazione del contagio nel sud, Fico sostiene: "Non potrei non essere preoccupato. Ma se guardo i dati dico che il Sud sta facendo un buon lavoro, la cittadinanza ha risposto bene ed è ligia alle regole. Ci sono ottime opportunità di fare un percorso che porti alla uscita dell'emergenza".