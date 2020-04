MILANO, 03 APR - Secondo il segretario della Lega, Matteo Salvini, il Mes "è una truffa" e "fa rima con fregatura, rapina e furto". Lo ha detto in collegamento a Telelombardia. "Possono mettere tutti gli aggettivi che vogliono: light, leggero, simpatico, carino" ma "è una truffa e chiunque parli in Europa o peggio al governo in Italia di Mes fa il male dei nostri figli", ha concluso.