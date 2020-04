Aveva in casa gioielli Lollo, arrestato

ROMA, 02 APR - Aveva effettuato recentemente dei lavori in casa della nota attrice Gina Lollobrigida ed è stato trovato in possesso di svariate medaglie, francobolli raffiguranti l'attrice, gioielli e orologi. E' accaduto ieri quando la polizia è intervenuta in un'abitazione in zona Spinaceto a Roma per una lite tra una donna e il suo compagno. All'interno di un armadio in camera da letto, oltre a una pistola calibro 7,65 priva del caricatore ma funzionante, non censita in banca dati, c'era un borsone con gli oggetti dell'attrice. Interrogato sulla provenienza, il 33enne romeno ha riferito di aver effettuato dei lavori a casa della Lollobrigida e di averli ricevuti in dono. Ma l'attrice ha negato e l'uomo è stato arrestato.