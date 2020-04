Delrio, giusta clausola supremazia Stato

ROMA, 02 APR - Bisogna far tornare la sanità allo Stato? "Orlando ha messo il dito in una piaga che già si poteva risolvere col referendum del 2016, quando avevamo proposto di mettere una clausola di supremazia dello Stato. Nel momento in cui non vengono garantiti i diritti essenziali, lo Stato deve sostituire regioni e comuni nell'erogazione dei diritti essenziali. La priorità è servire i cittadini nella maniera migliore. In certi casi lo Stato deve poter sostituire le regioni se sono inadempienti". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, in un'intervista a Radio Cusano Campus.