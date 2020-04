Calvisi, medici Difesa a Sassari e Olbia

CAGLIARI, 2 APR - Il ministero della Difesa ha disposto l'invio di medici e infermieri in supporto ai colleghi del Servizio Sanitario Nazionale che operano nel Nord Sardegna. In particolare, due medici e quattro infermieri andranno alle case di cura di Sassari, mentre altri tre medici e otto infermieri collaboreranno con le autorità sanitarie per aiutare la piena funzionalità del Mater Olbia, individuato come Covid-19 hospital per il Nord Sardegna. Ad annunciarlo è il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, che ha comunicato l'arrivo degli operatori sanitari militari sia alla prefetta Maria Luisa D'Alessandro che all'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.