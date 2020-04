Christopher Meloni torna a Law Order con 'Stabler'

ROMA, 02 APR - A nove anni dal suo addio, nel 2011, a Law & Order: Unità vittime speciali (Svu) , la serie live action che va avanti da più tempo nella storia della televisione (è nata nel 1999, è alla 21/a stagione, in onda in Italia su Premium Crime, ed è già stata rinnovata per altre tre) Christopher Meloni sta per tornare al mondo crime/legal creato da Dick Wolf. Sarà protagonista di un nuovo spin-off del filone, Law& Order: Stabler, che prende il nome proprio dal poliziotto e padre di famiglia che Meloni, classe 1961, ha interpretato per 12 stagioni a fianco di Mariska Hargitay (ancora protagonista della serie, dove nel frattempo è diventata capitano), dando vita a una delle coppie di investigatori più amate dal pubblico. Stando a Deadline, la nuova serie, di cui la Nbc ha commissionato 13 episodi, avrà come produttori esecutivi lo stesso Wolf (che ha dato il via alle varie linee di racconto tra indagini di polizia, e processi, nel 1990 con la serie 'madre' Law & Order, poi conclusa nel 2010), Arthur W. Forney e Peter Jankowski. Come showrunner sarebbe in trattative Matt Olmstead (Chicago Fire). 'Unità vittime speciali', che è stato il primo spin-off di Law & Order (seguito da Law & Order: Criminal Intent, Law & Order - Il verdetto, Conviction, Law & Order: LA e Law & Order True Crime, tutti già conclusi o fermi a tempo indefinito) si concentra sulle investigazioni legate a crimini a sfondo sessuale. Meloni, che negli ultimi anni è stato protagonista di serie come Happy e Surviving Jack, ed ha avuto ruoli anche, fra le altre, in True Blood, Pose e The Handmaid's Tale, aveva conquistato il pubblico in 'Svu' dando vita con il personaggio di Elliot Stabler a un detective tanto abile, quanto istintivo e attento alla protezione delle vittime, capace di lavorare in perfetta armonia con l'altrettanto capace ma più razionale Olivia Benson (Hargitay). Proprio l'alchimia fra i due attori, grandi amici anche nella vita, è sempre stato uno degli elementi più apprezzati dai telespettatori. Tanto che i fan già sperano in nuove loro indagini insieme attraverso 'crossover' fra le due serie. (ANSA).