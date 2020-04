Boschi,cambiare rapporto Stato-Regioni

ROMA, 2 APR - "Oggi sia il Movimento 5 stelle sia il Pd si sono dichiarati favorevoli a cambiare il Titolo V, cioè le competenze di Stato e Regioni, nella parte legata alla sanità. A me sembra un buon punto di partenza. Penso, però, che sia necessario prevedere soprattutto la clausola di supremazia. In poche parole, consentire allo Stato di richiamare a sé le competenze delle Regioni quando è strettamente necessario per tutelare l'interesse nazionale e dare una risposta netta, uguale per tutti. Sarebbe stato utile farlo in queste settimane. E se tutte le forze politiche sono d'accordo si potrebbe fare subito". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.