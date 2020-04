Casellati, garantire autistici

ROMA, 2 APR - "In una fase di grave emergenza causata da un'epidemia che sta provocando vittime, sofferenze e disagi, è più che mai doveroso richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e lo sforzo delle autorità sanitarie sulla necessità di garantire nelle loro fondamentali esigenze educative ed assistenziali, le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Nessuna famiglia va lasciata sola di fronte a una patologia che investe l'intero tessuto delle relazioni sociali". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. "Quest'anno la facciata di Palazzo Madama non si accenderà di blu, per dare continuità all'illuminazione tricolore quale atto simbolico di unità nazionale nella difficile situazione sanitaria legata al Coronavirus. Ma i colori della nostra bandiera - ha concluso - oggi stringono in un abbraccio ideale tutti coloro che nel nostro Paese lottano ogni giorno contro i disturbi del neurosviluppo".