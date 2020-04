Trump lancia operazione antidroga

NEW YORK, 2 APR - Gli Stati Uniti lanciano un'operazione antidroga nell'emisfero occidentale per evitare che "attori maligni" possano sfruttare l'emergenza coronavirus. Lo afferma Donald Trump affiancato dal capo del pentagono Mark Esper. "Dobbiamo evitare che la droga arrivi ai nostri confini. Molte organizzazioni criminali vogliono capitalizzare sull'attuale emergenza", mette in evidenza Esper.