Petrolio: Trump, Mosca e Riad trattano

NEW YORK, 2 APR - "La Russia e l'Arabia Saudita sanno quello che devono fare, e ho fiducia che lo faranno. Stanno trattando e faranno qualcosa. Se non saranno in grado di risolvere" la disputa "io so cosa fare. Ma penso che faranno un accordo". Lo afferma il presidente Donald Trump riferendosi alla guerra dei prezzi fra i due Paesi che sta avendo pesanti ripercussioni sulle quotazioni del petrolio.