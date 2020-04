Trump,2 settimane orribili davanti a noi

NEW YORK, 2 APR - "Come vi ho detto ci sono giorni difficili davanti a noi, ci saranno un paio di settimane orribili a partire fra pochi giorni". Lo ha detto Donald Trump nel corso del briefing della task force contro il coronavirus, sottolineando che l'arma più forte del Paese "è lo spirito della sua gente". "Ci stiamo preparando per il peggio, perché sfortunatamente è quello a cui dobbiamo guardare", ha aggiunto il presidente americano.