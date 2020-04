Bologna Children's Book Fair diventa virtuale

ROMA, 01 APR - La Bologna Children's Book Fair, annullata per l'emergenza Covid-19, diventa virtuale e inaugura un nuovo hub a partire dal 4 maggio. La 57/a edizione della più importante manifestazione per lo scambio di diritti nel mercato dell'editoria per bambini e ragazzi, che si sarebbe dovuta aprire il 30 marzo a Bologna, era stata riprogrammata a maggio, ma poi cancellata per la pandemia. Lo annuncia Bologna Fiere S.p.a., uno dei principali organizzatori fieristici in Europa, che ha deciso di portare online il business, l'atmosfera, i contenuti e le opportunità della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi per tutti i professionisti del settore. Le attività che partono a maggio sono programmate per svolgersi anche nei mesi successivi. E Bologna Fiere annuncia già le date dell'edizione 2021 che si svolgerà a Bologna dal 12 al 15 aprile. (ANSA).