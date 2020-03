Musumeci, in Sicilia shock da guerra

PALERMO, 31 MAR - "L'emergenza Covid-19 ha procurato effetti gravi sul tessuto produttivo e le fasce più deboli in Sicilia: è una emergenza mai vista. E' una congiuntura economica da guerra, non conosciamo durata e contorni". Così il governatore della Sicilia Nello Musumeci, riferendo al Parlamento siciliano. "Lavoriamo a un piano anti-crisi - aggiunge - e lo vogliamo fare d'intesa con le opposizioni e le organizzazioni di lavoratori e imprese: i documenti contabili che abbiamo presentato prima dell'emergenza è chiaro non valgono più. Ritiriamo quindi - annuncia -la legge di stabilità che avevano presentato e assieme al Parlamento dobbiamo redigere una legge di stabilità per l'emergenza". Il presidente invita i cittadini a "rimanere a casa e rimanerci il più possibile rimane misura adeguata per limitare il contagio dai soggetti asintomatici". "Ad oggi - rivela - si sono iscritti nella piattaforma della Regione 42mila persone rientrate in Sicilia".