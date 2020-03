Editori indipendenti, a marzo -68% fatturato

ROMA, 31 MAR - Crollo di fatturato del 68%, con 60 milioni di euro bruciati : si chiude così il mese di marzo per gli editori indipendenti, che rappresentano il 46,5% del mercato. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Adei, l'Associazione degli editori indipendenti italiani, al quale hanno già risposto 160 editori. "Occorre comprendere il danno reale per disegnare un piano strategico e chiedere un impegno diretto del Governo per questo settore fondamentale della cultura" dice Marco Zapparoli, presidente di Adei. Secondo il sondaggio, il 75% prevede un "ritorno alla normalità" dopo settembre. Ma il mercato - dopo un aprile stimato al 10% del potenziale, maggio al 15%, fino a luglio al 65% - subirà una contrazione stabile di almeno il 10%. Verranno proposte 10 mila novità in meno, le tirature si contrarranno del 20%. Nel 2020 gli " indipendenti" stamperanno 16 milioni di copie in meno. "Sono cifre rovinose. Occorre - afferma Zapparoli - un intervento immediato di Governo e Regioni per sopperire alla mancanza di liquidità a breve. Il prossimo Decreto Cura Italia deve prevedere fondi anche per l'Editoria libraria. Cinema e spettacolo hanno minor impatto economico rispetto al nostro, ma hanno ottenuto stanziamenti per 130 milioni." "Mancano al mondo del libro almeno 100 milioni di liquidità a breve, è indispensabile che vengano stanziati entro aprile: chiederemo ai ministeri di Cultura, Economia e sviluppo tre ordini di misure: 'a breve, medio e lungo periodo. Ieri Paolo Lattanzio, Movimento 5 stelle, ha aperto un'interrogazione alla Camera: 'è forse giunto il momento, forse è il caso di prevedere misure anche per il comparto del libro'. Ci auguriamo non resti una voce isolata" sottolinea il presidente di Adei. (ANSA).