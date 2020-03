Coronavirus: sindaco ammaina bandiera Ue, non ci aiuta

CUNEO, 31 MAR - Il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha ammainato la bandiera dell'Unione Europea dal Municipio. "Non sono antieuropeista - spiega - ma non condivido la scelta dell'Europa di non prendere decisioni e iniziative immediate a favore dei Paesi più colpiti dal Covid-19. La gestione di questa emergenza non può essere demandata ai singoli Stati", sostiene il sindaco della località montana. "In questa situazione nessun Paese deve essere lasciato solo - aggiunge -. Farò issare nuovamente la bandiera quando ci saranno risposte chiare dall'Europa. Uniti ce la faremo". (ANSA).