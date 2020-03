Fed, dollari alle altre banche centrali

NEW YORK, 31 MAR - La Fed in aiuto anche delle altre banche centrali, alle quali offrirà dollari per facilitare il funzionamento dei mercati finanziari. La 'repo facility' temporanea - aprirà il 6 aprile e continuerà almeno per sei mesi - consentirà ai partecipanti di scambiare in via momentanea Treasury per dollari, che saranno poi messi a disposizione delle istituzioni nelle giurisdizioni in cui operano le banche centrali.