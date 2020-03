Fraccaro, Italia è unita, dopo più forti

ROMA, 31 MAR - "Oggi tutti i palazzi pubblici espongono la bandiera italiana a mezz'asta. Ho firmato una circolare per invitare ogni istituzione ad aderire a questa iniziativa in segno di lutto per le vittime del Coronavirus, di vicinanza ai familiari e di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite. L'Italia è unita in questa battaglia e ne uscirà più forte di prima". Lo scrive su Facebook il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.