Guerra, governo contro autonomi è favola

ROMA, 31 MAR - "La favola di un Governo ostile ai lavoratori autonomi non ha fondamento. Per la prima volta un Governo si è posto il problema di estendere gli ammortizzatori sociali nella forma di un contributo di 600 euro a tutti i lavoratori autonomi e, con qualche precisazione, ai liberi professionisti". Lo ha detto nell'Aula della Camera il sottosegretario all'Economia Cecilia Guerra in replica alla fine della discussione generale sul decreto legge sulla riduzione del cuneo fiscale. "Il Governo sta lavorando al cosiddetto 'Decreto Aprile' in cui saranno previsti ulteriori sostegni alle famiglie e ai lavoratori autonomi", conclude.