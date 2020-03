Milano ricorda vittime, grazie ai medici

MILANO, 31 MAR - Minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta anche a Milano dove il sindaco, Giuseppe Sala, in fascia tricolore ha osservato il raccoglimento per le vittime del Coronavirus di fronte alla sede dell'amministrazione, Palazzo Marino. "Abbiamo avuto parecchi" defunti "anche nella nostra città, ovviamente non abbiamo vissuto la situazione così tragica come quelle che hanno vissuto i miei colleghi di Bergamo e di Brescia. - ha commentato parlando con la stampa -. Certamente anche noi abbiamo avuto le nostre vittime, quindi le ricordiamo e ricordiamo anche i loro cari. E penso che oggi sia l'occasione anche di ricordare chi è in prima linea, in particolare il personale sanitario, persone che stanno dando molto di se stessi e della loro vita".