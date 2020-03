Coronavirus: muore un altro sacerdote a

NUORO, 31 MAR - C'è un nuovo decesso per coronavirus nella Diocesi di Nuoro. Si tratta di don Giovanni Melis, 72 anni, morto nella notte nell'ospedale di Sassari dove era ricoverato dal 9 marzo scorso. Ne dà notizia l'organo ufficiale della Diocesi di Nuoro e Ogliastra L'Ortobene:"Sono giorni di dolore e di tristezza per la nostra Diocesi - ha dichiarato il vescovo di Nuoro Antonello Mura - Dopo la morte di Don Pietro Muggianu, la scomparsa di Don Giovanni Melis ci lascia sconfortati. Due nostri sacerdoti pagano il prezzo di un'epidemia devastante, che non risparmia chi, come loro, vive a servizio degli altri". Come don Muggianu anche Don Melis collaborava nella parrocchia di San Paolo, dove era scattato l'allarme dopo che che alcuni sacerdoti della parrocchia, tra cui quello che ha celebrato la messa serale del 7 marzo, erano risultati positivi al Covid-19.