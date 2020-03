Coronavirus: a Perugia parto positiva

PERUGIA, 31 MAR - Primo parto all'ospedale di Perugia di una donna risultata positiva al coronavirus. La neonata si chiama Margherita, pesa 3 chili e 300 grammi e sta bene così come la mamma. La notizia è stata annunciata dal commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera, Antonio Onnis. Il parto è avvenuto nella struttura di Ostetricia, in un'area che era stata organizzata per garantire la sicurezza alle gestanti e al personale sanitario. La donna positiva al Covid-19 è stata seguita con un percorso dedicato come previsto in questi casi e isolata in un'area diversa da quella delle degenze. I sanitari questa mattina hanno potuto dare inizio alle operazioni del parto indotto e alle 6 è nata Margherita. La mamma - riferisce la Regione - subito dopo il parto è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive, ma le sue condizioni vengono al momento non destano preoccupazioni. Il parto è stato seguito dal dottor Saverio Arena e dalle ostetriche Silvia Valigi e Lara Lucchetti.