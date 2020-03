Coronavirus, oltre 100mila i contagiati

ROMA, 30 MAR - L'Italia supera i centomila contagiati dal coronavirus. A 40 giorni dalla scoperta del 'paziente uno' - il 38enne di Codogno - il numero di coloro che hanno contratto il virus, comprese le vittime e i guariti, è di 101.739. Lo ha reso noto la Protezione civile aggiungendo che oggi c'è stato il più alto numero di guariti, 1590 persone, il dato più alto dall'inizio dell'emergenza in un singolo giorno, il totale dei pazienti che hanno sconfitto l'infezione sale a 14.620. Sono 11.591 i morti, con un aumento rispetto a ieri di 812 deceduti. Ieri i decessi sono stati 756. In Lombardia, nelle zone di Lodi e Bergamo, sono calate del 50% le chiamate al pronto soccorso per crisi infettive.