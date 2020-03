Pd, bene task force per la ripartenza

ROMA, 30 MAR - "È ottima la proposta del sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella di istituire una task force che, mentre siamo immersi nella lotta al Covid 19, inizi a ragionare di tempi e priorità per la rinascita economica italiana: puntando sul green new deal, sulla digitalizzazione, sulla riduzione della burocrazia, sulla riforma e il potenziamento dell'amministrazione anche per attrarre investimenti e fare infrastrutture, sulla ricerca scientifica e una politica industriale fondata sull'innovazione, sulla lotta alle nuove disuguaglianze per sbloccare l'ascensore sociale e liberare tutto il potenziale produttivo del nostro Paese". Lo scrivono in una nota congiunta Pietro Bussolati, responsabile imprese e Emanuele Felice, responsabile economia del Pd. "Così come per le questioni epidemiologiche ci siamo rivolti ai migliori esperti del Paese - prosegue la nota - allo stesso modo ci dobbiamo dotare di un gruppo ristretto e di analogo livello per delineare il futuro dell'economia e dell'impresa".