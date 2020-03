Commissione Banche:liquidità a cittadini

ROMA, 30 MAR - La Commissione banche monitorerà l'attività del sistema bancario in relazione a quelli che sono i decreti con le misure economiche per affrontare l'emergenza assicurandosi che "la liquidità messa a disposizione dallo Stato, arrivi direttamente e velocemente, senza oneri e aggravi burocratici, nelle tasche di cittadini e imprese, profondamente provati da questa terribile emergenza". Lo annunciano i componenti della Commissione parlamentare di inchiesta che questa mattina ha riunito l'ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo. "Alla luce di tale decisione - si spiega - la Commissione si riunirà nuovamente per stabilire un ciclo di audizioni che prenda come punto di riferimento la task force composta dal Mef, Bankitalia, Abi e Mediocredito Centrale (Mcc). Come primo passo, si analizzerà l'attività che questa task force sta portando e intende portare avanti, monitorando contemporaneamente l'operatività sul territorio degli istituti di credito, a contatto con i risparmiatori".