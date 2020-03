Crimi, parlamentari si taglino stipendio

ROMA, 30 MAR - "Cari parlamentari, tagliamoci lo stipendio" e "tutti, non soltanto il Movimento 5 Stelle. E non una sola mensilità, sarebbe troppo comodo. Intendiamo tutti gli stipendi da qui alla fine della legislatura". Lo propone in un post sulla sua pagina Fb il capo politico del M5s Vito Crimi che calcola la possibilità di ottenere così 60 mln di euro al mese.