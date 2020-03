Belgio: quasi 12.000 contagi, 513 morti

BRUXELLES, 30 MAR - Salgono a 513 i decessi e 11.899 i contagi dell'epidemia di coronavirus in Belgio. Il centro di crisi federale ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 82 nuovi decessi e 1.063 casi positivi al virus. "Il numero dei ricoveri aumenta e continuerà a farlo, ma negli ultimi giorni constatiamo una diminuzione dell'intensità dell'epidemia. Non siamo al picco, ma a un punto di flessione: la forza dell'epidemia comincia a diminuire grazie ai nostri sforzi, che per questo è importante mantenere", hanno detto i portavoce delle autorità federali parlando di "segnale incoraggiante".