Papa, tanta gente spaventata

CITTA' DEL VATICANO, 30 MAR - "Preghiamo oggi per tanta gente che non riesce a reagire e rimane spaventata per questa pandemia. Il Signore li aiuti ad alzarsi e a reagire per il bene di tutta la società e di tutta la comunità". Lo ha detto il Papa introducendo la messa a Santa Marta che da settimane dedica all'emergenza sanitaria che sta investendo il mondo.