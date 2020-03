Scossa 3.4 nel Torinese, nessun danno

TORINO, 29 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata stamattina nel Torinese. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Coazze. Il movimento del terreno è stato avvertito dalle persone. "Al momento non ci sono segnalazioni di danni". Lo comunica l'assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. "La Protezione civile regionale - spiega - ha avviato una verifica sul territorio nei paesi interessati dall'evento: Coazze, Giaveno, Valgioie, Cumiana, Cantalupa, Pinasca, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Roletto, Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, San Pietro Val Lemina, che al momento non segnalano danni. Continua l'attività di monitoraggio del territorio per intervenire in caso di necessità".