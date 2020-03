Sardegna,4320 arrivi da stop navi e aeri

CAGLIARI, 28 MAR - Dal 19 marzo ad oggi da e per la Sardegna sono state 1.204 partenze a fronte di 3.548 richieste, dei quali il 56% in nave e il 44% in aereo e 4.320 arrivi a fronte di 12.198 istanze, transitati per il 37% nei porti e per il 63& nell'aeroporto di Cagliari, l'unico ancora attivo in Sardegna per l'emergenza coronavirus. I dati sono stati diffusi dalla Regione in merito alle disposizioni che hanno bloccato i trasporti dei passeggeri da e per l'Isola se non dietro un'autorizzazione specifica. Tra le motivazioni delle richieste di autorizzazione ai viaggi, secondo quanto prevede l'ordinanza del governatore Solinas, ci sono il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (51%), assoluta urgenza (21%), comprovate esigenze lavorative (16%), spostamenti per motivi di salute (7%), situazioni di necessità (5%). I Comuni con maggior numero percentuale di arrivi rispetto al totale sono Cagliari con il 29%, Sassari 24% e Olbia con il 13%.