Coronavirus: in Veneto 170 nuovi casi

VENEZIA, 28 MAR - E' uno dei bollettini meno pesanti delle ultime settimane il report di stasera sui casi di Coronavirus in Veneto. Sono 170 i nuovi infetti rispetto a stamane. Un dato che tuttavia fa superare la soglia degli 8mila contagi. Dall'inizio dell'epidemia il Veneto registra ad oggi 8.100 positivi. Cresce anche il numero delle vittime (+16), che portano a 378 il dato dei morti con Covid-19. Nel cluster di Vo' torna il numero zero nei nuovi contagi. Rallenta infine il dato dei nuovi ingressi in terapia intensiva, +5, per un totale di 349 ricoverati. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.000, stesso del report precedente.