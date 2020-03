Coronavirus: una torta alla polizia, grazie per ciò che fate

TORINO, 28 MAR - Una sontuosa torta di frutta per ringraziare la polizia del lavoro svolto nel corso dell'emergenza Coronavirus. C'era anche una sorpresa succulenta fra la corrispondenza recapitata alla questura di Torino: "In questo momento difficile che stiamo affrontando tutti insieme - è il biglietto che accompagna la confezione - voglio regalarvi un momento di dolcezza, ringraziando voi e i vostri colleghi d'Italia per esserci sempre". A firmare è il messaggio è una signora di nome Lisa. Nei giorni scorsi la questura di Torino aveva ricevuto la letterina con cui una bimba di sei anni rivolgeva un saluto ai poliziotti e ai carabinieri che "arrestano il Coronavirus" facendo presente che era tanto tempo che non usciva di casa a giocare con i suoi amichetti. (ANSA).