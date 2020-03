Sardegna, 586 assunzioni in sanità

CAGLIARI, 28 MAR - Salgono a 586 in Sardegna le assunzioni straordinarie di operatori sanitari per far fronte all'emergenza coronavirus. Il 47% del totale sono infermieri, il 16% medici, l'8% specializzandi, il 29% costituito da operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio e altre figure. "Per fronteggiare l'emergenza Covid-19 stiamo rafforzando il nostro sistema sanitario intervenendo con il massimo sforzo organizzativo e tempestiva operatività - ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas - queste assunzioni in particolare servono a dare risposte immediate nel territorio, soprattutto dove si stanno manifestando particolari situazioni di criticità, come sta avvenendo nel nord Sardegna e in alcune case di riposo per anziani".