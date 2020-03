Volpi,campagna infodemica anti Ue-Italia

ROMA, 27 MAR - "Entità statuali esterne" in questa fase di emergenza Coronavirus stanno facendo disinformazione on line con una "una campagna infodemica che vede nei paesi dell'Unione Europea, e nell'Italia come obiettivo non secondario, il proprio target". Lo dice il presidente del Copasir Raffaele Volpi, informando che il Comitato "ha investito l'onorevole Enrico Borghi di una prima ricognizione sull'argomento". Il tema, spiega Volpi, è stato affrontato dal Copasir il 25 marzo. "Le caratteristiche dell'azione in corso, condotta secondo modalità già oggetto nel recente passato di comunicazioni da parte dell'European External Action Service (Eeas) dell'Ue possono essere ricondotte all'azione di entità statuali esterne. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica - conclude - esprime il proprio sostegno all'azione in corso da parte degli apparati di sicurezza nazionali, finalizzato a salvaguardare e rafforzare i livelli di contrasto alle minacce ibride nei confronti dell'Italia e dei propri alleati".