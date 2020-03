Coronavirus: Mibact, il 29 flash mob del patrimonio cultura

ROMA, 27 MAR - Un grande evento digitale su Instagram per riempire idealmente i musei italiani che l'emergenza coronavirus ha svuotato dei loro visitatori. Si intitola "ArT you ready?" la nuova campagna lanciata dal ministero di beni culturali e turismo, di fatto un grande flash mob online che coinvolgerà domenica 29 marzo gli igers italiani che in questi anni hanno partecipato alle call promosse da diversi istituti statali in un grande evento digitale su Instagram. Con gli hashtag #artyouready e #emptymuseum, le comunità igers, gli influencer, ma anche tutti i fotografi professionisti o amatoriali e, naturalmente i visitatori di tutte le generazioni, spiegano dal ministero guidato da Dario Franceschini, "sono invitati a pubblicare per l'intera giornata le foto realizzate all'interno di musei, parchi archeologici, biblioteche e archivi d'Italia, dando preferenza a quelle prive di persone". Immagini prima inconsuete come quelle dei luoghi della cultura deserti, protagoniste in tutto il mondo dei popolari eventi social noti come #emptymuseum, sono oggi drammaticamente attuali e servono a ricordare che il patrimonio culturale, sebbene momentaneamente chiuso al pubblico, è vivo e rappresenta l'anima pulsante della nostra identità. Che si tratti di andare a ripescare le foto nella galleria del proprio smartphone, di aprire i cassetti e sfogliare album fotografici di tanti anni fa o di rifotografare vecchie immagini in bianco e nero, la giornata su Instagram sarà un modo per raccogliere e condividere sul web la bellezza e l'unicità del patrimonio culturale italiano e mostrarla al mondo intero. ArT you ready? (ANSA).